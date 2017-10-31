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Почему (не) стыдно поддерживать Собчак?
В новом выпуске Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий обсуждают сразу все этические вопросы, которые вызывает выдвижение Ксении Собчак в президенты России: можно ли соглашаться на сделку с государством во имя благой цели, можно ли идти на выборы без желания на них победить и тем самым отвлекать внимание от другого кандидата, можно ли менять убеждения, если ты политик, можно ли сотрудничать с политиком, если это сказывается на вашей семейной жизни, а также нужно ли быть лояльным политику, если вы чем-то ему лично обязаны.