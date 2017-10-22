Навальный отказался комментировать выдвижение Собчак в президенты

«Пока не комментирую. Может быть, потом», — цитирует его агентство.

Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах 18 октября. Алексей Навальный, который еще в прошлом декабре заявил о намерении баллотироваться в президенты, в этот момент находился под административным арестом. Вечером 18 октября корреспондент «Дождя», член ОНК Когершын Сагиева попробовала взять у него комментарий в спецприемнике, но он, как заявили на телеканале, «уклонился от общения».

Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат «Против всех» и призывает голосовать за себя тех, кому не понравится ни один из кандидатов в президенты. При этом она заявила, что если Алексея Навального зарегистрируют как кандидата (Центризбирком обещал этого не делать из-за его судимости), то готова обсуждать с ним снятие своей кандидатуры.