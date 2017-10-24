Штаб Собчак возглавил Игорь Малашенко. Он проводил кампанию Бориса Ельцина в 1996 году

Штаб кандидата в президенты Ксении Собчак возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Представляя его, Собчак напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году и стоял у истоков телекомпании НТВ.

Как уже было объявлено ранее, пресс-службу кампании возглавит журналист Ксения Чудинова, интернет-продвижением займется политтехнолог Виталий Шкляров. Над экономической программой будет работать Владислав Иноземцев, хотя Собчак также упомянула экономиста Андрея Мовчана.

Кампанию будет организовывать политтехнолог Алексей Ситников. Присоединиться к своей команде Собчак также призвала режиссера Авдотью Смирнову, юриста Елену Лукьянову и журналиста Марину Литвинович.