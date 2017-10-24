Штаб Собчак возглавил Игорь Малашенко. Он проводил кампанию Бориса Ельцина в 1996 году
Штаб кандидата в президенты Ксении Собчак возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Представляя его, Собчак напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году и стоял у истоков телекомпании НТВ.
Как уже было объявлено ранее, пресс-службу кампании возглавит журналист Ксения Чудинова, интернет-продвижением займется политтехнолог Виталий Шкляров. Над экономической программой будет работать Владислав Иноземцев, хотя Собчак также упомянула экономиста Андрея Мовчана.
Кампанию будет организовывать политтехнолог Алексей Ситников. Присоединиться к своей команде Собчак также призвала режиссера Авдотью Смирнову, юриста Елену Лукьянову и журналиста Марину Литвинович.
В штабе Ельцина в 1996 году Малашенко занимался информационной политикой. Кампания запомнилась резкой критикой возможного возврата ко власти коммунистов в лице Геннадия Зюганова. В частности, распространялась агитационная газета «Не дай бог!».
Собчак объявила о выдвижении на выборах президента 18 октября. Она заметила, что если политику Алексею Навальному удастся зарегистрироваться кандидатом, то она откажется от продолжения борьбы.