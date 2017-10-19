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«Это не так». Песков — о причастности Кремля к выдвижению Собчак кандидатом в президенты

Интерфакс
11:43, 19 октября 2017
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Кремль как-либо причастен к решению Ксении Собчак баллотироваться на предстоящих в марте 2018 года президентских выборах.

«Это не так», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать утверждение о том, что кампания Собчак подготовлена в Кремле.

Песков также заявил, что не присутствовал на встрече Путина и Собчак, где, по некоторым данным, она сообщила президенту о намерении баллотироваться.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что Владимир Путин пока не заявил о планах выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах. «Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента РФ Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время», — сказал он.

18 октября Ксения Собчак официально объявила о планах участвовать в президентских выборах 2018 года. О возможности участия Собчак в выборах в сентябре писали «Ведомости» в статье о планах Кремля сделать «спарринг-партнером основного кандидата» Владимира Путина женщину. Сама Собчак не подтверждала, но и не опровергала возможность участия в выборах.
В середине октября стало известно, что Ксения Собчак встречалась с Владимиром Путиным, чтобы, как сообщалось, взять у президента интервью для фильма о ее отце.
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