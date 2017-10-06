подкасты
Гравитация, Мединский и «Крым»
Журналисты «Медузы» Александр Борзенко и Евгений Берг в специальном коротком научном шоу обсуждают, кому в этом году достались Нобелевские премии по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, расспрашивают научного обозревателя Радио «Свобода» Сергея Добрынина об истории премии; а также вспоминают, почему диссертацию Владимира Мединского называют ненаучной и за что его хотят лишить докторской степени; а кроме того, пытаются вместе с кинокритиком Егором Москвитиным найти художественные или любые другие достоинства в фильме «Крым».