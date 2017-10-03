В российский прокат 28 сентября вышел «Крым» — фильм Алексея Пиманова, рассказывающий о событиях февраля 2014 года, которые закончились присоединением Крыма к России, с точки зрения личной истории двух влюбленных по разные стороны баррикад. Стоил фильм дороже, чем, например, блокбастер Федора Бондарчука «Притяжение», а с первых же дней после премьеры картину стали обвинять в накрутке рейтингов на киносайтах. «Медуза» рассказывает, какую версию событий в Крыму излагает Пиманов (и как она соотносится с тем, что на самом деле происходило в 2014-м), кто профинансировал картину и как ее продвигают.

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О чем фильм

Сюжет «Крыма» вкратце таков. У уроженца Севастополя, сына армейского офицера Сани и патриотичной киевлянки Алены происходит любовный роман на фоне большой истории. Во время «Евромайдана» они по-разному относятся к украинским революционерам (она — за и активно помогает протестующим, он — против); потом Санька по дороге домой попадает в засаду к бойцам «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской), а Алена, приехавшая его навестить, обнаруживает, что началась «русская весна». Молодые люди продолжают выяснять отношения, пока вокруг них пытаются провернуть какие-то мутные дела диверсанты с украинскими именами; в самый ответственный момент они берут Алену в заложницы и пытаются использовать ее в переговорах с отцом главного героя, контролирующего важную стратегическую точку. Однако в это самое время в Крым приходят «вежливые люди» (в фильме ни разу не звучат фамилии российских чиновников, а «Россия» фигурирует в основном как абстрактная надежда) — и спасают героев, а заодно и весь полуостров.

Как часто бывает в случаях, когда у режиссера есть большой бюджет, но нет опыта, «Крым» мотает из жанра в жанр. Местами это шпионский боевик со злодеем в бабочке и гонками на моторных лодках (российский спецагент, чтобы его не рассекретили, притворяется здесь фотографом-алкоголиком в оранжевом горнолыжном костюме). Местами — любовная драма, в которой главную героиню все время почему-то называют Алешей (да, Алену — Алешей), а в кульминационный момент она семь раз заказывает в ресторане песню шансон-исполнителя Трофима, а также — по одному разу — бутылку водки и рыбное ассорти.

В основном же «Крым» представляет собой слабую политическую драму, переполненную штампами. Например, украинского диверсанта зовут Мыкола, но при этом он ни разу не говорит по-украински — как и никто из героев фильма. Справедливости ради, здесь имеются свои вспышки: сцена с пианистом-«правосеком», играющим посреди снега и пепла на Майдане; ключевой эпизод с нападением на автобус (во всяком случае, до того, как актеры начинают что-то говорить); отсутствие финального примирения героев. Но ни одна из этих вспышек не является достаточной причиной для того, чтобы купить билет в кино или даже посмотреть эту картину по телевизору.

Трейлер фильма «Крым» ChannelParadiseGroup

Кто сделал «Крым»

Режиссер, автор сценария и продюсер «Крыма» — ведущий передачи «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов. В многочисленных интервью он рассказывает, что идея фильма родилась во время поездки в Севастополь в марте 2014 года — вскоре после референдума о присоединении Крыма к России. «Я просто шел по Приморскому бульвару и вдруг увидел десятилетнего пацаненка, который шел за девочкой с косичками, они в школу шли, у них любовь явно была. И вдруг я понял, что этот мальчишка живой, — вспоминал Пиманов в интервью „Комсомольской правде“. — А живой он, потому что мужики настоящие, которые умеют принимать решения, сказали: „Значит так, войны не будет“. А в Донецке их сверстник теперь лежит в могилке». Эту же историю Пиманов рассказывал весной 2016-го на пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма в Крыму, однако тогда режиссер заявлял, что увидел этого мальчика «вчера, выйдя из гостиницы».

По словам Пиманова, фильм о присоединении Крыма ему предложил снять министр обороны Сергей Шойгу. «[Шойгу] еще в марте 2014 года сказал, что наверняка все переврут и давай попробуем снять честное кино про то, как это было и зачем это сделали», — рассказывал режиссер в интервью радио «Звезда»

«Звезда» — не чужое для Пиманова медиа. С 2013 года он возглавляет медиахолдинг «Звезда», куда входит радиостанция (а также одноименный телеканал и газета «Красная звезда»). Это назначение, судя по всему, — следствие давнего знакомства с Сергеем Шойгу; именно по предложению чиновника, который тогда был главой МЧС, Пиманов в 2010-м стал сенатором от республики Тыва (где родился Шойгу), а еще через три года, когда Шойгу назначили министром обороны, Пиманов перешел на работу в «Звезду» — в медиакомпанию, которая принадлежит ведомству. В интервью режиссер рассказывал, что практически еженедельно играет с Шойгу в хоккей, выступая с ним в одной команде Ночной хоккейной лиги.

Пиманов показывал министру сценарий «Крыма» — и, по словам режиссера, у Шойгу не было ни одного замечания. «Ты прав, первое кино должно быть вот такое», — передает Пиманов слова Шойгу, добавляя, что тот увидел в сценарии историю Ромео и Джульетты.

Режиссер «Крыма» Алексей Пиманов с женой, актрисой Ольгой Погодиной на премьере «Крыма» в Государственном кремлевском дворце, 27 сентября 2017 года Сергей Фадеичев / ТАСС

«Джульетту» — точнее, Алену (она же Алеша), журналистку и активистку «Евромайдана», которая влюбляется в уроженца Севастополя — сыграла Евгения Лапова. Ее режиссер, по его словам, «увидел случайно в одной компании». Ранее Лапова, уроженка Новосибирска, была фотомоделью — в 18 лет она победила в конкурсе «Мисс бикини мира», спустя два года стала «Мисс Азия и Океания», а в 2009-м выиграла конкурс «Краса России». В том же году Лапова окончила актерский факультет ВГИКа, снялась в небольших ролях в нескольких телесериалах, а также познакомилась с будущим мужем — бизнесменом Виталием Левиным, совладельцем нескольких компаний, занимающихся импортом наручных часов люксовых брендов.

Члены съемочной группы утверждали, что актера на главную роль искали полтора года, — однако источник «Медузы», хорошо знакомый с ситуацией на кинорынке, сомневается в этом: по его словам, Роман Курцын — «один из любимых молодых актеров Сергея Шойгу». Выпускник Ярославского театрального училища Курцын до «Крыма» снялся в нескольких патриотических фильмах — например, в 2011 году его наградили премией ФСБ за роль пограничника в сериале «Стреляющий город». С 2014-го Курцын — член жюри армейского конкурса сценариев и киноработ «Кинопризыв»; входит в жюри и Алексей Пиманов.

Режиссером-постановщиком «Крыма» выступила Екатерина Побединская, которая ранее работала ассистентом режиссера Сергея Урсулюка. В 2008 году вместе с актером Михаилом Пореченковым Побединская сняла свой дебютный фильм — боевик «День Д», задумывавшийся как римейк «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером.

Сколько это стоило — и кто платил

На кинорынке в Сочи создатели картины заявляли, что ее бюджет составил около 400 миллионов рублей (для сравнения: бюджет фильма Федора Бондарчука «Притяжение», в котором инопланетяне захватывают московское Чертаново, — 380 миллионов), а еще 150 миллионов будет вложено в рекламную кампанию. Сам Алексей Пиманов высказывался на тему финансов лаконично: «Бюджет достаточный. Финансируют частные инвесторы». На рекламных материалах и в титрах указано, что фильм снят при поддержке министерства обороны, государственного холдинга «Россети» и его дочерней компании «Кубаньэнерго» (там «Медузе» подтвердили, что поддерживали создание фильма, но отказались назвать сумму).

Одним из источников финансирования фильма может быть благотворительный фонд министерства обороны «Красная звезда», созданный летом 2014 года по инициативе Алексея Пиманова. В 2014–2016 годах пожертвования в фонд составили 267,3 миллиона рублей. Среди попечителей фонда указаны Сбербанк, банк «Россия», Московский институт теплотехники, конструкторское бюро «Титан» и еще несколько предприятий, зарабатывающих на оборонных заказах. Почти все полученные средства, согласно отчетности, были направлены на «оказание благотворительной помощи на цели и задачи, указанные в благотворительных программах» (фонд не указывает конкретные проекты, на которые тратит деньги). Крупнейшей благотворительной программой фонда является «Организация производства аудиовизуальных произведений патриотической направленности» — на эти цели до начала 2019 года планируется выделить не менее 2,3 миллиарда рублей. Распределяет деньги совет фонда, который возглавляет гендиректор компании «Военторг» Владимир Павлов; один из членов совета — гендиректор компании «Пиманов и партнеры», продюсер «Крыма» Дмитрий Савинский.

Первоначально в рекламных материалах фильма «Крым» в качестве спонсора также была указана компания «Мегастиль» (сейчас ее нет на постерах фильма, хотя компания указана в титрах). В Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ) зарегистрированы шесть компаний с таким названием. У нескольких из них — нулевой баланс, еще одна — небольшой производитель спецодежды из Новосибирской области. Есть также «Мегастиль», который принадлежит вице-президенту Федерации спортивного ориентирования России Виктору Елизарову. Эта компания владела сетью магазинов одежды под марками Quattro и Unistyle, но в последние годы почти все они были закрыты, а судебные приставы пытаются взыскать с «Мегастиля» долги на общую сумму в 184,2 миллиона рублей. Елизаров не ответил на вопросы «Медузы», направленные в Федерацию спортивного ориентирования.

Еще один «Мегастиль», который по документам занимается «предоставлением финансовых услуг» (при этом в реестре нет даже телефона компании), возглавляет бывший сотрудник Внешпромбанка Александр Сабынин. Принадлежит компания британскому владельцу, которую в свою очередь долгое время контролировал офшор International Trade Center (Africa) Ltd. По данным «Коммерсанта», эта компания получала деньги за консультации от организаторов государственных лотерей «Гослото» и «Победа». Последняя была создана в конце 2013 года по инициативе Сергея Шойгу; доходы от лотереи должны были идти на «поддержку российской армии». Впрочем, с 2015-го «Победой» и «Гослото» (как и «Спортлото») управляют, по данным «Ведомостей», компании Армена Саркисяна. Он же — крупнейший должник Внешпромбанка: принадлежащая ему компания «Торговый дом „Столото“» получила от банка иски на общую сумму 4,07 миллиарда рублей.

21 января 2016 года у Внешпромбанка отозвали лицензию (тогда же International Trade Center (Africa) Ltd перестал контролировать британского владельца «Мегастиля»). Центробанк оценил дыру в капитале Внешпромбанка более чем в 210 миллиардов рублей. Через полтора года суд приговорил президента компании Ларису Маркус к девяти годам колонии за хищение 114 миллиардов рублей, ее брат находится в федеральном розыске. Среди пострадавших вкладчиков Внешпромбанка — родственники руководителя Олимпийского комитета России Александра Жукова и посла России на Украине Михаила Зурабов, наследники патриарха Алексия II и супруга Сергея Шойгу Ирина.

Кадр из «Крыма»: поезд с украинскими националистами встречают на вокзале в Симферополе «Парадиз»

Как сюжет фильма соотносится с историей

Центральный эпизод фильма — нападение украинских националистов на автобусы с противниками «Евромайдана» из Крыма, возвращавшимися домой, под Корсунь-Шевченковским, городом в Черкасской области. По версии «Крыма», в результате нападения несколько человек погибли, а несколько автобусов были сожжены.

Насколько можно судить из открытых источников, события разворачивались так. В ночь на 21 февраля 2014 года около 400 крымчан возвращались на восьми автобусах с «Антимайдана» в Киеве. Себя они называли мирными демонстрантами, оппоненты считали их «титушками» — группой наемных провокаторов. Сторонники «Евромайдана» остановили под Корсунь-Шевченковским колонну, пассажиров высадили, некоторых избили, а три автобуса были сожжены.

Во всяком случае, такова была версия событий, когда они только произошли. Через пару месяцев, в апреле 2014 года, созданный при крымском госсовете комитет по вопросам защиты прав людей, пострадавших от проведения незаконной акции «Майдан», заявил, что во время тех событий по предварительным данным погибли семь человек. Источник этой информации был назван в документальном фильме «Корсуньская трагедия», снятом при поддержке комитета и вышедшем в мае 2014-го. Об этом там рассказывает пассажирка одного из автобусов, которой местные жители якобы сказали: «Вот сейчас ваших семерых на свалку везем. Мертвых». Имена погибших или пропавших без вести не публиковались.

В марте 2015 года на телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», в котором «корсуньский погром» был подробно реконструирован. В фильме утверждается, что сопровождавшие автобусы «антимайдановцев» патрульные машины украинской милиции «завели крымчан в засаду». Один из участников событий, Алексей Гребнев, рассказывает, как на его глазах застрелили водителя одного из автобусов (этот эпизод есть и в фильме Пиманова); другой рассказывает, как кто-то попытался убежать, и в него выстрелили из ружья. Также утверждается, что когда автобусы сожгли, а противники «Евромайдана» разбежались, их ловили по лесам и полям с собаками и били; им, в частности, угрожали за попытки говорить по-русски (ни один герой фильма «Крым» не говорит на украинском). Также Кондрашов приводит статистику МВД Украины: по словам режиссера, в результате погрома погибли семь человек, более 20 пропали без вести, были сожжены четыре автобуса.

После премьеры фильма Кондрашова УМВД Украины в Черкасской области сообщило, что «во время тех событий ни один человек не погиб, ни один человек и ни один антимайдановец не исчез бесследно». В сентябре 2015 года крымский правозащитник, поинтересовавшийся в прокуратуре о судьбе расследования событий под Корсунь-Шевченковским, получил ответ из ФСБ о том, что изложенная в его обращении информация «не содержит в себе суть предложения, заявления или жалобы, относящиеся к компетенции органов безопасности либо других государственных органов».

В фильме «Крым» также сообщается, что в Киеве погибли девять сотрудников «Беркута» из Крыма. На самом деле погиб только один беркутовец из Крыма — 42-летний старший прапорщик Андрей Федюкин. Еще двое погибших крымских военнослужащих были сотрудниками другого подразделения — «Тигр».

Как продвигают «Крым»

28 сентября, в день премьеры «Крыма», главный редактор сайта «Кинопоиск» Елизавета Сурганова сообщила, что фильму Пиманова искусственно взвинтили рейтинг. «Некто, очень желающий повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей „Кинопоиска“ и поставил за них „Крыму“ отметку „жду“», — написала Сурганова в своем фейсбуке, добавив, что все скомпрометированные отметки были удалены.

Сейчас пользовательский рейтинг «Крыма» на «Кинопоиске» — чуть больше 2,3 балла. Менее высокой оценки в 2017-м не было ни у одного фильма на сервисе; помимо «Крыма» меньше трех баллов в этом году набрала только картина «Спасти Пушкина» — о том, как школьники отправляются в XIX век, чтобы предотвратить смерть поэта. При этом у самой популярной (положительной) пользовательской рецензии на «Крым» — более восьми тысяч лайков, а у второй по популярности (также положительной) — около четырех тысяч. «Медузе» не удалось обнаружить на «Кинопоиске» ни одного другого фильма, где пользовательские рецензии были бы столь же популярны; среднее количество лайков у одной рецензии на фильмы «Дюнкерк» или «Притяжение» — несколько десятков.

Как сообщил «Медузе» руководитель «Кинопоиска» Александр Кочубей, выявить фальшивые рейтинги удалось, когда пользователям начали приходить уведомления о выходе «Крыма» в прокат — хотя ранее они не указывали, что ждут фильм. Вопросы о том, как была проведена атака и были ли взломанные аккаунты использованы только для одного действия, Кочубей оставил без ответа. Ситуацию со сверхпопулярными рецензиями на «Крым» он назвал «необычной», добавив, что «Кинопоиск» с ней «разбирается».

Похожая ситуация, хоть и в меньших масштабах, обнаруживается на другом сайте с расписаниями кинотеатров — «Афише». Здесь «Крым» также является рекордсменом по количеству людей, поставивших отметку «Пойду» (666 человек на момент публикации этого материала). На «Афише» у «Крыма» много пользовательских рецензий — более 130, 95 из них — положительные (на «Кинопоиске» их всего четыре), а также более высокая средняя оценка — 3,7 балла. Источник в «Афише», попросивший не указывать его имени, сообщил, что рейтинг «Крыма» «накручен»: многие максимальные оценки фильму поставили пользователи без какой-либо истории на сервисе. Как указывало издание Medialeaks, на профильных сайтах распространялись платные заказы на положительные отзывы на «Крым».

29 сентября на ютьюбе появился ролик, в котором якобы с помощью скрытой камеры зафиксирован разговор режиссера «Крыма» Алексея Пиманова по телефону. Среди прочего, он говорит, что «они боятся меня» и упоминает «Кинопоиск»: «Ну ты знаешь, что там боты работают? Такая, знаешь, прям провокация». «Еще раз говорю, — продолжает Пиманов. — Люди наши настолько умные! Сходят, конечно». Ролик с «подслушанным» разговором режиссера был выложен на ютьюб пользователем, зарегистрировавшимся на сервисе в тот же день, 29 сентября, — а через два дня удален.

По предварительным данным, за первые выходные «Крым» собрал в прокате более 161 миллиона рублей. Для сравнения: согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», сборы «Притяжения» Федора Бондарчука за премьерный уикенд составили 408 миллионов рублей, «Защитников» Сарика Андреасяна — 216 миллионов.