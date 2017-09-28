На «Кинопоиске» накрутили рейтинг фильму «Крым» Алексея Пиманова. Для этого были взломаны десятки тысяч аккаунтов
На сайте рекомендаций «Кинопоиск» кто-то накрутил рейтинг фильму «Крым» Алексея Пиманова, премьера которого прошла 28 сентября в Кремле. Как рассказала главный редактор сервиса Елизавета Сурганова, для этого были взломаны десятки тысяч аккаунтов пользователей.
«Сегодня утром у фильма было 70 тысяч отметок об ожидании и рейтинг 62%. Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%», — рассказала Сурганова.
В общем, по итогам истории с фильмом "Крым". Размах там, конечно, огого - некто, очень желавший повысить рейтинг ожидани...Опубликовано Лизой Сургановой 28 сентября 2017 г.
На «Кинопоиске», если у пользователя фильм находится в листе ожидания, то сайт уведомляет его о премьере.
В фильме «Крым» рассказывается о любви севастопольца Саши и киевской журналистки Алены. События происходят в 2014 году, когда Россия присоединяла Крым. В прокат фильм выйдет 29 сентября. Бюджет картины — 400 миллионов рублей.
В 2016 году на «Кинопоиске» накручивали рейтинг фильмам «Мафия: Игра на выживание» режиссера Сарика Андреасяна и «Голоса большой страны» Таира Мамедова. Оба фильмы выпущены студией Enjoy Movies. Тогда речь шла о «нескольких тысячах» лайков.