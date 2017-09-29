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Власть зеленеет, Тиньков прощает, Пелевин прячется
Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Александр Поливанов обсуждают «озеленение» российских губернаторов, развязку противостояния Олега Тинькова и видеоблогеров из «Немагии», историю чеченского гея Мовсара Эскарханова, расследование о компенсациях семьям погибших военнослужащих, спорное выступление российских клубов в Лиге чемпионов и достоинства Ромелу Лукаку. А также пытаются выяснить местонахождение Виктора Пелевина у его редактора и в итоге спасаются бегством.