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Власть зеленеет, Тиньков прощает, Пелевин прячется

29:25 минут16:22, 29 сентября 2017
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Власть зеленеет, Тиньков прощает, Пелевин прячется

Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Александр Поливанов обсуждают «озеленение» российских губернаторов, развязку противостояния Олега Тинькова и видеоблогеров из «Немагии», историю чеченского гея Мовсара Эскарханова, расследование о компенсациях семьям погибших военнослужащих, спорное выступление российских клубов в Лиге чемпионов и достоинства Ромелу Лукаку. А также пытаются выяснить местонахождение Виктора Пелевина у его редактора и в итоге спасаются бегством.

Митинг Навального в Нижнем Новгороде

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