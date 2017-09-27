В Москву против ЦСКА приехал играть Ромелу Лукаку. Это очень крутой футболист И вот почему

Пока бельгиец сыграл за новый клуб в премьер-лиге шесть матчей и забил в них шесть голов. Но эта статистика не передает всего влияния Лукаку на МЮ — он цепляется за любой верховой мяч, через него идут атаки — а на «Манчестер Юнайтед» наконец-то любо-дорого смотреть. И да, клуб идет на первом месте в премьер-лиге.