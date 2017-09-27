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В Москву против ЦСКА приехал играть Ромелу Лукаку. Это очень крутой футболист И вот почему
Вечером 27 сентября ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов примет «Манчестер Юнайтед» — команду с невероятно сильным составом. Но даже на фоне Поля Погба, Генриха Мхитаряна и Давида де Хеа один футболист выделяется особо — нападающий Ромелу Лукаку. «Медуза» коротко рассказывает, что в нем такого прекрасного.
Ромелу Лукаку уже давно очень крут. Просто он впервые стабильно играет в основе топ-клуба
Мощный бельгийский нападающий сыграл за свою национальную сборную уже 60 матчей. В «Эвертоне», в котором он выступал до начала этого сезона, он наколотил 53 мяча и два года подряд был одним из самых забивных форвардов премьер-лиги. Просто так получилось, что обсуждают Лукаку меньше, чем других звезд, играющих в Англии.
Лукаку быстр; он может как продавить, так и обыграть защитника, гениально бьет с левой и хорошо с правой, много забивает головой. В общем, смотрите сами:
У Ромелу Лукаку и тренера МЮ Жозе Моуриньо есть история взаимных обид. И вот теперь они в одной команде!
Суть проста: когда-то Лукаку был игроком «Челси», а Жозе Моуриньо — тренером. Он не видел Лукаку основным нападающим, а тот хотел играть. Между ними что-то произошло (что — до сих пор не очень понятно), но Лукаку ушел в «Эвертон», и через прессу показал «Челси», что обиделся. Моуриньо — тоже публично — ответил, что Лукаку не рассказывает всего, а сам тренер этого делать не хочет.
Возможно, переход Лукаку в «Манчестер Юнайтед» — это способ доказать Моуриньо, что тот ошибался.
Лукаку не стал играть хуже от перехода в новый клуб. Наоборот — он рвет!
Пока бельгиец сыграл за новый клуб в премьер-лиге шесть матчей и забил в них шесть голов. Но эта статистика не передает всего влияния Лукаку на МЮ — он цепляется за любой верховой мяч, через него идут атаки — а на «Манчестер Юнайтед» наконец-то любо-дорого смотреть. И да, клуб идет на первом месте в премьер-лиге.
Фанаты МЮ влюбились в Лукаку и поют про него неприличную песню
Если коротко, в кричалке фанатов МЮ рифмуются слова «гений» и «пенис», и она посвящена размеру последнего. Ни клубу, ни агенту бельгийца, ни самому Лукаку эта песня не нравится — и они специально попросили фанатов ее не петь (речь, в частности, идет о том, что фанатские выкрики могут считаться расистскими; по этому поводу в английских СМИ большая дискуссия).
Фанаты на желание клуба и футболиста не обращают никакого внимания — в минувшие выходные кричалка вновь пользовалась успехом. Интересно, будут ли ее петь в Москве.