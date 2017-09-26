«Спартак» так давно не играл в Лиге чемпионов, что афиша «Спартак» — «Ливерпуль» кажется чем-то из золотых (для фанатов московского клуба) 1990-х. Их мы и будем вспоминать во время этого онлайна, особенно если все пойдет не так, и «Ливерпуль» не захочет проигрывать команде, которая не может победить «Анжи» и «Тосно».