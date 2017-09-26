истории

«Спартак» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Болеем! А если ничего не будет получаться, устроим футбольную вечеринку 1990-х!

Прямой эфир
Обновлено: 18:32, 26 сентября 2017

Когда: Сегодня, 21.45 по Москве

Где: Москва, «Открытие Арена»

Что за турнир: Лига чемпионов, второй тур группового этапа

«Спартак» так давно не играл в Лиге чемпионов, что афиша «Спартак» — «Ливерпуль» кажется чем-то из золотых (для фанатов московского клуба) 1990-х. Их мы и будем вспоминать во время этого онлайна, особенно если все пойдет не так, и «Ливерпуль» не захочет проигрывать команде, которая не может победить «Анжи» и «Тосно».

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