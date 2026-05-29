«Пора готовиться»
Риски войны России и НАТО правда высоки? Почему говорят, что все начнется в 2030-м? И поможет ли Европе своя киллзона? Александр Габуев в «Что случилось»
1 час 3 минуты
13:20, 29 мая 2026
Украинские дроны,
залетающие
на территорию Финляндии и стран Балтии. Российский дрон,
упавший
на крышу жилого дома в Румынии.
Заявление
главы МИДа Литвы о том, что силы НАТО способны «сровнять с землей» военные базы РФ в Калининграде, — и угроза ядерным оружием в ответ. Британские
учения
по отработке схемы действий в случае начала третьей мировой в 2030-м. Это лишь малая часть событий последних недель, заставивших многих — от экспертов до обычных граждан — еще сильнее опасаться будущей возможной войны России с Европой. Риски правда возросли? Как и когда эта война может начаться — или она уже идет? Ведущий «Что случилось» Владислав Горин говорит об этом с Александром Габуевым, директором Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
