Перейти к материалам
новости

«Пора готовиться» Риски войны России и НАТО правда высоки? Почему говорят, что все начнется в 2030-м? И поможет ли Европе своя киллзона? Александр Габуев в «Что случилось»

1 час 3 минуты
Украинские дроны, залетающие на территорию Финляндии и стран Балтии. Российский дрон, упавший на крышу жилого дома в Румынии. Заявление главы МИДа Литвы о том, что силы НАТО способны «сровнять с землей» военные базы РФ в Калининграде, — и угроза ядерным оружием в ответ. Британские учения по отработке схемы действий в случае начала третьей мировой в 2030-м. Это лишь малая часть событий последних недель, заставивших многих — от экспертов до обычных граждан — еще сильнее опасаться будущей возможной войны России с Европой. Риски правда возросли? Как и когда эта война может начаться — или она уже идет? Ведущий «Что случилось» Владислав Горин говорит об этом с Александром Габуевым, директором Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Подпишитесь на ютьюб-канал «Медузы»