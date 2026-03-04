Перейти к материалам
Макрон объявил о новой «эпохе ядерного оружия» и увеличил французский ядерный арсенал. Как эта эпоха будет выглядеть?
Появится больше ядерных держав — и в мире станет совсем небезопасно?
1 час 5 минут
19:15, 4 марта 2026
Президент Франции Эммануэль Макрон
объявил
о наступлении «эпохи ядерного оружия». По его словам, «чтобы быть свободным, нужно внушать страх», поэтому страна увеличит количество ядерных боеголовок (это произойдет
впервые
с 1992 года) и перестанет публиковать точные данные о размере своего ядерного арсенала. О ядерных бомбах в последние годы политики действительно говорят много. С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль то и дело
обращается
к ядерной риторике. А США и Израиль в конце февраля 2026-го начали войну с Ираном, чтобы,
по их словам
, ликвидировать «экзистенциальную угрозу», то есть ядерную и ракетную программы исламской республики. Государства действительно вступили в новую ядерную гонку? Появятся ли в мире новые ядерные державы? И можно ли считать «ядерный мир» безопасным местом? На вопросы ведущего «Что случилось» Владислава Горина отвечает Павел Подвиг — руководитель проекта «Ядерное вооружение России» по изучению проблем разоружения.
