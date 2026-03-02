Эммануэль Макрон после выступления. 2 марта 2026 года Yoan Valat / AFP / Scanpix / LETA

Это кратчайший пересказ выступления президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого он объявил об изменении стратегии ядерного сдерживания. Текст не является набором точных цитат, высказывания спикера могут быть переформулированы, сокращены или поменяны местами для придания связности. Суть и смысл заявлений при этом полностью сохранены.

Наступил период геополитических потрясений. Конфликты по всему миру становятся более интенсивными. В них участвуют страны, обладающие ядерным оружием. Риски, что они перейдут ядерный порог, возрастают. Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Все, кто осмелится напасть на Францию, должны знать, какую цену они заплатят. Мы обновляем нашу стратегию сдерживания.

Мы начинаем строительство новой подводной лодки, на которой разместим баллистические ракеты. Мы увеличим количество ядерных боеголовок — и больше не будем отчитываться о . Мы не вступаем в гонку вооружений, наша ядерная доктрина сохранит основы: строго оборонительный характер, отказ от ядерной войны, разграничение между обычными и ядерными вооружениями. В нашей стратегии сдерживания теперь будут участвовать другие страны ЕС, наши стратегические ВВС разместятся по всему континенту.

Международные правила разрушены. Давайте взглянем на ситуацию трезво: все позволяют себе вольности. Европейцы привыкли к тому, что их безопасность зависит от правил, установленных другими, но в наше время требуется иной подход. Следующие полвека станут эпохой ядерного оружия.

