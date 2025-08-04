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Стало ли в России еще опаснее летать? Как по авиации ударили постоянные отмены рейсов и хакерская атака на «Аэрофлот»? И как дела у региональных перевозчиков — будет хуже?
Новый эпизод ютьюб-шоу «Мы не знаем»
26 минут
13:22, 4 августа 2025
Постоянные
задержки и отмены рейсов
из-за атак дронов — и
толпы
в аэропортах. Хакерская
атака
на «Аэрофлот».
Катастрофа
Ан-24, в которой погибли почти 50 человек. И, конечно,
западные санкции
, введенные после начала полномасштабной войны. Как все это влияет на безопасность полетов в 2025 году — стало еще хуже? Начнут ли самолеты падать чаще, и если да, то когда? Ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит об этом с авиационным журналистом Андреем Меньшениным.
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