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Стало ли в России еще опаснее летать? Как по авиации ударили постоянные отмены рейсов и хакерская атака на «Аэрофлот»? И как дела у региональных перевозчиков — будет хуже? Новый эпизод ютьюб-шоу «Мы не знаем»

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Постоянные задержки и отмены рейсов из-за атак дронов — и толпы в аэропортах. Хакерская атака на «Аэрофлот». Катастрофа Ан-24, в которой погибли почти 50 человек. И, конечно, западные санкции, введенные после начала полномасштабной войны. Как все это влияет на безопасность полетов в 2025 году — стало еще хуже? Начнут ли самолеты падать чаще, и если да, то когда? Ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит об этом с авиационным журналистом Андреем Меньшениным.
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