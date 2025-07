В Амурской области разбился самолет Ан-24. Обломки нашли на склоне горы На борту находились около 50 человек. По предварительным данным, никто не выжил

Самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47315, который потерпел крушение в Амурской области Russian Planes

You can read this story in English here.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурской области 24 июля. Его обломки обнаружили вблизи города Тында, сообщили ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на Амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности. По его данным, самолет обнаружили на склоне горы в 16 километрах от Тынды, идет первичное обследование. Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что самолет разрушен. В МЧС России заявили, что «вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж самолета». Как сообщил телеграм-канал Shot, спасательный вертолет не смог приземлиться в районе места крушения Ан-24 в Амурской области, спасатели идут к месту крушения пешком. Российские телеграм-каналы распространили видео, на котором показан разбившийся самолет.

По разным данным, в самолете летели от 46 до 49 человек — все находившиеся на борту погибли. О гибели всех, кто находился на борту, сообщили ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на оперативные службы. При облете места крушения Ан-24 живые не найдены, сообщил Амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

В экстренных службах ранее сообщили «Интерфаксу», что на борту могли находиться 46 человек: 40 пассажиров и шесть членов экипажа. РИА Новости сообщали, что, по данным правоохранительных органов, на борту находились 42 пассажира. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что, по предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира, из них пять детей, и шесть членов экипажа. Shot пишет, что на борту находилось 48 человек: 42 пассажира и шесть членов экипажа. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал список пассажиров, в нем 41 человек; подлинность списка не подтверждена.

Все шестеро членов экипажа — жители Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку. Самолет следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. При посадке в Тынде Ан-24 не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. Как пишет Shot, самолет не смог сесть в Тынде с первого раза из-за низких облаков. В оперативных службах сообщили ТАСС, что в качестве версии крушения рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости. Самолет был технически исправен перед вылетом, сообщили ТАСС в оперативных службах. В Следственном комитете при этом заявили, что основные версии крушения Ан-24 — неисправность самолета и человеческий фактор.

Очевидцы сняли на видео, как самолет летел в районе Тынды незадолго до крушения, запись опубликовал Mash.

Самолет, потерпевший крушение, выпустили почти 50 лет назад. Межгосударственный авиационный комитет (МАК), начавший расследование происшествия, сообщил, что в районе аэропорта Тында Амурской области разбился самолет Ан-24РВ с бортовым номером RA-47315. Из открытых данных следует, что самолет с таким бортовым номером выпустили 29 января 1976 года, то есть 49 лет и шесть месяцев назад. В том же году самолет выполнил первый полет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование ведут по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц), сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. В ГУ МЧС по Амурской области открыли горячую линию после обнаружения пропавшего самолета по номеру телефона 8 (4162) 53-99-99.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.