Перейти к материалам
Поддержать «Медузу»
новости

Коллапс в московских аэропортах. Из-за атаки дронов отменены или задержаны десятки рейсов Пассажиры ждут вылета по несколько часов — и спят на сиденьях, чемоданах, даже на полу. Кафе переполнены. Видео

59 секунд
В аэропортах сразу нескольких российских городов задерживают или отменяют рейсы после ночной атаки украинских дронов. Серьезные проблемы наблюдаются в аэропортах Москвы, где произошел настоящий коллапс: отменены или задержаны десятки полетов и авиакомпании вынуждены объединять некоторые свои рейсы. Пассажиры ждут вылета по несколько часов (некоторые — со вчерашнего дня), поэтому здания аэропортов переполнены людьми, которые спят где придется: на сиденьях, собственных вещах и даже полу. Подробнее о том, что происходит в аэропортах Москвы и других российских городов, читайте здесь.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал