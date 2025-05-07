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Коллапс в московских аэропортах. Из-за атаки дронов отменены или задержаны десятки рейсов
Пассажиры ждут вылета по несколько часов — и спят на сиденьях, чемоданах, даже на полу. Кафе переполнены. Видео
59 секунд
09:13, 7 мая 2025
В аэропортах сразу нескольких российских городов задерживают или отменяют рейсы после ночной атаки украинских дронов. Серьезные проблемы наблюдаются в аэропортах Москвы, где произошел настоящий коллапс: отменены или задержаны десятки полетов и авиакомпании вынуждены объединять некоторые свои рейсы. Пассажиры ждут вылета по несколько часов (некоторые — со вчерашнего дня), поэтому здания аэропортов переполнены людьми, которые спят где придется: на сиденьях, собственных вещах и даже полу. Подробнее о том, что происходит в аэропортах Москвы и других российских городов, читайте
здесь
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