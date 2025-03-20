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Россия и Украина обменялись массированными атаками дронов — после того, как Путин и Зеленский обсудили с Трампом остановку ударов по энергетике Есть раненые, повреждены жилые дома. Видео

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В ночь на 20 марта Россия и Украина обменялись массированными атаками беспилотников. Российские системы ПВО сбили более 130 дронов: над Саратовской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Липецкой областями, а также над Крымом. В свою очередь власти Украины сообщают, что сбили более 170 российских беспилотников над 12 областями, пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области. Обмен атаками произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп обсудил сначала с Владимиром Путиным, а потом Владимиром Зеленским отказ сторон от взаимных атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру на 30 дней. Оба согласились на это, а Путин даже «дал российским военным соответствующую команду», заявили в Кремле.
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