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Россия и Украина обменялись массированными атаками дронов — после того, как Путин и Зеленский обсудили с Трампом остановку ударов по энергетике
Есть раненые, повреждены жилые дома. Видео
2 минуты
11:03, 20 марта 2025
В ночь на 20 марта Россия и Украина обменялись массированными атаками беспилотников. Российские системы ПВО сбили более 130 дронов: над Саратовской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Липецкой областями, а также над Крымом. В свою очередь власти Украины сообщают, что сбили более 170 российских беспилотников
над 12 областями
, пострадали Кировоградская, Сумская и Донецкая области. Обмен атаками произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп обсудил сначала с
Владимиром Путиным
, а потом
Владимиром Зеленским
отказ сторон от взаимных атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру на 30 дней. Оба согласились на это, а Путин даже «дал российским военным соответствующую команду», заявили в Кремле.
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