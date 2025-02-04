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Посмотрите, как канадцы освистывают гимн США и бойкотируют американские продукты
Это ответ на действия Трампа: он грозился присоединить Канаду к Штатам, а потом объявил ей торговую войну
1 минута
14:43, 4 февраля 2025
2 февраля Дональд Трамп
заявил
, что вводит пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. В Канаде тут же сообщили об ответных мерах. Кроме того, в Онтарио
пригрозили
разорвать контракт со Starlink, а в Британской Колумбии прекратили
закупать
алкоголь из республиканских «красных» штатов США. Но гражданам и этого оказалось мало. На матчах НХЛ и НБА они стали освистывать американский гимн, а в продуктовых магазинах — бойкотировать товары, ввезенные из США. Канада и Мексика
договорились
с Трампом об отсрочке пошлин. Но новый виток торговой войны может начаться через 30 дней.
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