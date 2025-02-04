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Посмотрите, как канадцы освистывают гимн США и бойкотируют американские продукты Это ответ на действия Трампа: он грозился присоединить Канаду к Штатам, а потом объявил ей торговую войну

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2 февраля Дональд Трамп заявил, что вводит пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. В Канаде тут же сообщили об ответных мерах. Кроме того, в Онтарио пригрозили разорвать контракт со Starlink, а в Британской Колумбии прекратили закупать алкоголь из республиканских «красных» штатов США. Но гражданам и этого оказалось мало. На матчах НХЛ и НБА они стали освистывать американский гимн, а в продуктовых магазинах — бойкотировать товары, ввезенные из США. Канада и Мексика договорились с Трампом об отсрочке пошлин. Но новый виток торговой войны может начаться через 30 дней.
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