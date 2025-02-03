«Может, Илон Маск позвонит своему приятелю?» Глава канадской провинции Онтарио объявил, что разорвет контракт со Starlink в ответ на пошлины Трампа

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил, что регион разорвет контракт с интернет-сервисом Starlink, который предоставляет компания SpaceX Илона Маска, в ответ на масштабные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады. Об этом сообщает Associated Press 3 февраля.

«Мы разорвем контракт провинции со Starlink. Онтарио не будет вести дела с людьми, которые желают разрушить нашу экономику. Президент Трамп — единственный человек, которого можно винить. Может, Илон Маск позвонит своему приятелю? Это одно из последствий», — сказал Форд.

Власти Онтарио подписали контракт со Starlink стоимостью 100 миллионов канадских долларов (68 миллионов долларов США) в ноябре 2024 года, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом жителей сельских районов и севера Онтарио.

Даг Форд также заявил, что власти запретят американским компаниям участвовать в провинциальных контрактах, и предприятия США не дополучат «десятки миллиардов долларов» доходов. Премьер-министр Онтарио призвал использовать канадские продукты и материалы вместо американских.

«Канада не начинала эту борьбу с США, но, поверьте, мы готовы ее выиграть», — сказал Форд.

Как отмечает Associated Press, Даг Форд выступил с таким заявлением вскоре после того, как в конце января объявил выборы в провинции Онтарио. Форд собирается баллотироваться на новый четырехлетний срок.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что с 4 февраля в Соединенных Штатах начнут действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также 10% — на товары из Китая. При этом власти США и Мексики договорились, что отсрочат введение пошлин на один месяц. Трамп предупредил 3 февраля, что может повысить пошлины на товары из Китая.

Глава SpaceX Илон Маск — близкий соратник Дональда Трампа. В первые дни на посту президента Трамп назначил Маска главой департамента эффективности правительства.

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