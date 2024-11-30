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Сирийские боевики, воюющие против правительственных сил Башара Асада, достигли центра Алеппо Они вернулись в город впервые с 2016 года

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Сирийские вооруженные группировки, которые с 27 ноября ведут крупнейшее за последние годы наступление против правительственных сил Башара Асада, вошли в Алеппо. Судя по распространившимся фото и видео, они контролируют центр и западные окраины города. Боевики вошли в город впервые с 2016 года — тогда в результате наступления правительственных сил и их союзников, включая Россию и Иран, боевики были выбиты к окраинам Алеппо. С окраин их вытеснили в 2020-м. Армия Сирии признала, что повстанцы вошли в несколько районов Алеппо. Однако утверждает, что они не могут закрепиться из-за обстрелов. В свою очередь, военные правительственных сил «провели передислокацию» для подготовки контрнаступления. По данным Reuters, они получили приказ отступать и ждут дополнительную военную помощь из Москвы.
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