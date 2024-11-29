Сирийские боевики заявили, что вошли в Алеппо

Боевики исламистских группировок, воющие против правительственных войск президента Сирии Башара Асада, заявили, что вошли в Алеппо. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление повстанцев. Независимого подтверждения этой информации нет.

«Наши силы начали входить в город Алеппо», — цитирует телеканал заявление Командования военных операций — недавно сформированной повстанческой коалиции.

О том, что боевики вошли в Алеппо, также сообщает мониторинговая группа «Сирийская обсерватория по правам человека» (базируется в Великобритании). Свидетели в Алеппо сообщили Associated Press, что жители покидают районы на западной окраине города из-за ракетных ударов и обстрелов.

Утром 29 ноября турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на источник сообщало, что боевики приблизились к окраинам Алеппо на расстояние одного километра. За два дня вооруженные группировки взяли под контроль 56 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб, а также захватили тяжелое вооружение, склады и технику, принадлежащую силам Асада.

Associated Press, ссылаясь на мониторинговые группы, также пишет, что боевики захватили более чем 50 деревень, что «застало правительственные силы врасплох».

Правительственные войска в своем заявлении 29 ноября сообщали о боях с боевиками в сельской местности вокруг Алеппо. Они отчитались об уничтожении беспилотников и тяжелого вооружения группировок. Там также обвинили боевиков в распространении ложной информации о своих успехах.

В 2016 году в результате наступления правительственных сил и ВС РФ боевики были выбиты к окраинам Алеппо. С окраин их вытеснили в 2020 году. Именно там сейчас проходят бои.

Сирийские вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо 27 ноября. Это первая крупная операция в регионе за последние четыре года. Атаку возглавляет группировка , которая контролирует большую часть северо-западной Сирии и управляется бойцами бывшего сирийского отделения «Аль-Каиды». Свои действия боевики назвали ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны сил Асада. CNN со ссылкой на источник писал, что повстанцы планировали «ограниченную операцию» против войск Асада после того, как правительственные войска нанесли удар по Идлибу, в результате которого, как утверждалось, погибли более 30 мирных жителей. По словам собеседника телеканала, боевики расширили «операцию» после того, как силы Асада покинули населенные пункты вокруг Алеппо.

Алеппо стал центром противостояния правительственных войск и групп вооруженной оппозиции еще с началом гражданской войны в Сирии в 2011 году. Позже к конфликту подключились и другие стороны: Россия и Иран поддержали сирийские правительственные силы, а Турция - оппозиционные Асаду группировки, контролирующие провинцию Идлиб на северо-западе страны. В 2020 году при участии России и Турции было заключено соглашение о прекращении огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 29 ноября наступление исламистов, заявил, что в Кремле считают его посягательством на суверенитет Сирии. «И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок», — сказал Песков. Информацию о том, что Башар Асад якобы прилетел в Москву, он комментировать не стал.

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