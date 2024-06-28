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«Если бы у нас был президент, которого уважает Путин, тот никогда бы не вторгся в Украину» — «В жизни не слышал такой туфты» Трамп и Байден обсудили войну

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В США прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках президентской кампании 2024 года. Эксперты и зрители назвали выступление Байдена «катастрофическим». Некоторые соратники-демократы даже предположили, что Байдену следует выйти из гонки (пока он этого делать не собирается). В ходе дебатов, разумеется, обсуждалась война в Украине. Кандидаты в президенты обвиняли друг друга в том, что они не смогли предотвратить вторжение войск РФ и добиться окончания войны.
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