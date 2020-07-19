Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
Войти
новости
Генри Кавилл собрал игровой компьютер, в Финском заливе спасли нерпят, а Солнце сфотографировали с самого близкого расстояния. И это еще не все хорошие новости этой недели
2 минуты
11:15, 19 июля 2020
В Россию
пришел Spotify
, Кремль
объяснил
, зачем Владимир Путин раскручивает и бросает ручки (ответ вас не удивит), а Бэнкси
показал новое граффити
— с чихающей крысой. И это еще не все хорошие новости этой недели. Например, в Финском заливе спасли нерпят, в Риге — маленькую чайку, у Финляндии появились свои эмодзи, Солнце сфотографировали с самого близкого расстояния, а Генри Кавилл
собрал компьютер
— сам! Эти и другие, но только хорошие, новости в видео «Медузы».
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам