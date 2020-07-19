Перейти к материалам
новости

Генри Кавилл собрал игровой компьютер, в Финском заливе спасли нерпят, а Солнце сфотографировали с самого близкого расстояния. И это еще не все хорошие новости этой недели

2 минуты
В Россию пришел Spotify, Кремль объяснил, зачем Владимир Путин раскручивает и бросает ручки (ответ вас не удивит), а Бэнкси показал новое граффити — с чихающей крысой. И это еще не все хорошие новости этой недели. Например, в Финском заливе спасли нерпят, в Риге — маленькую чайку, у Финляндии появились свои эмодзи, Солнце сфотографировали с самого близкого расстояния, а Генри Кавилл собрал компьютер — сам! Эти и другие, но только хорошие, новости в видео «Медузы».
Подписывайтесь на наш Youtube