Генри Кавилл сам собрал игровой компьютер. Пришлось попотеть не меньше, чем в качалке

Британский актер Генри Кавилл, известный по главной роли в сериале «Ведьмак» и роли Супермена в киновселенной DC, собрал себе игровой компьютер — и отчитался об этом в инстаграме. Кавилл сам устанавливал процессор, кулер, видеокарту и другие комплектующие. В видео показано, как проходила сборка.

Процесс явно занял у Кавилла немало времени: в ролике видно, как с каждым часом за окном становится все темнее и темнее. К тому же, актер нередко прерывался, чтобы вчитаться в инструкцию по сборке. Иногда Кавилл просто сидел и смотрел на корпус своего будущего компьютера, видимо, пытаясь понять, что делать дальше. В конце концов актер справился с задачей. Но тут выяснилось, что одну деталь он установил неправильно! Пришлось лезть в системный блок и все переделывать.

Кавилл пока не уточнил, во что именно собирается играть — скорее всего, в свою любимую World of Warcraft. Или же в очередной раз пройдет третью часть «Ведьмака». Возможно, даже с модами, которые заменяют лицо Геральта на лицо Генри Кавилла из сериала (есть и такие).

Мод «Ведьмака» с лицом Генри Кавилла GameSpot