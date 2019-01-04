Уроки бюджетного косплея от Генри Кавилла. Чтобы изобразить Аквамена, вам понадобятся вилка и бассейн

Британский актер Генри Кавилл (он же Супермен в киновселенной DC) посмотрел «Аквамена» и в знак уважения решил его закосплеить — сделал селфи с вилкой в бассейне.

«Подражаю герою дня, главному специалисту по размашистым обнимашкам, заливистому смеху и огромным пинтам Guinness — дорогому другу Джейсону Момоа. Ну как я вам?» — написал Кавилл.

Момоа, играющий Аквамена в фильмах DC, ответил: «Слава богу, что тебя уже взяли на роль Супермена, а то я остался бы без работы. Люблю тебя, братишка».