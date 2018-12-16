И милым!

С 2004 года Джейсон Момоа состоит в отношениях с актрисой Лизой Боне; у них двое детей. Поженились артисты в 2017-м, и тогда же Момоа рассказал на шоу Джеймса Кордена, что был влюблен в Боне с восьми лет — с тех пор, как впервые увидел ее по телевизору (жена старше него на 12 лет). «Когда я увидел ее, я решил: „Буду преследовать тебя до конца жизни, пока ты не станешь моей“. Ну ей я, конечно, так никогда не говорил», — признался Момоа.

История любви Мома и Боне The Late Late Show with James Corden

Момоа вообще примерный семьянин. Он постоянно выкладывает в инстаграме фотографии со своими детьми, мамой, женой, тетей и даже бывшим мужем Лизы Боне музыкантом Ленни Кравицом и совместной дочерью Кравица и Боне актрисой Зои Кравиц. «Ты одна из лучших людей, что я встречал в жизни. Страшно горжусь тобой. Люблю, папа-медведь», — подписывает актер фотографию с падчерицей на обложке Elle.