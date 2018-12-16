Вокруг шум: Джейсон Момоа — Аквамен, Кхал Дрого, танцор, шутник и самый милый семьянин в мире
В российский прокат на этой неделе вышел «Аквамен» — фильм по комиксам DC о супергерое, которому суждено стать царем Атлантиды. Главную роль в картине исполнил Джейсон Момоа — гаваец, сыгравший Кхала Дрого в «Игре престолов» и Конана в «Конане-варваре», один из самых видных актеров современности (в буквальном смысле слова). Обычно в рубрике «Вокруг шум» мы рассказываем о фильмах или играх, но ради Момоа сделаем исключение.
Ради «Аквамена» он готов прыгнуть со скалы
В воду, разумеется, — чтобы под водой объявить зрителям, что скоро выходит официальный трейлер. Так в июле 2018-го и выглядел первый тизер картины.
И метать трезубцы хоть в телестудии
На шоу Джимми Фэллона перед премьерой «Аквамена» Момоа показал, что неплохо управляется с главным оружием своего героя и в реальной жизни (впрочем, как выяснилось, метать трезубцы может и телеведущий).
Но еще лучше он управляется с топорами (которые делает сам)
На шоу к Джимми Киммелу актер принес несколько самодельных топоров и даже подарил один ведущему. А потом начал метать эти топоры в мишень одной рукой, не выпуская из другой стакан пива.
Если это все выглядит недостаточно устрашающе, вот его боевой танец
На премьере «Аквамена» Момоа вместе со своими детьми и членами съемочной группы исполнили ритуальный танец новозеландских маори — хаку. Момоа вообще очень его любит и исполняет при всяком удобном случае.
Этот танец помог ему попасть в «Игру престолов»
Во время прослушивания на роль Кхала Дрого Момоа тоже исполнял хаку — режиссеры об этом не знали, но сочли, что смотрится он достаточно грозно, чтобы сыграть дотракийского громилу.
Впрочем, он может быть и смешным
«Когда-то я даже хотел уехать в Нью-Йорк и попробовать стать комиком в SNL — правда, помешала моя невероятно успешная актерская карьера», — рассказывал Момоа во вступительном монологе к юмористическому шоу Saturday Night Live. В нескольких скетчах SNL он все-таки сыграл — и доказал, что действительно обладает еще и комическим талантом. Вот, например, Джейсон Момоа в образе эльфа, который докладывает Санте о плохом поведении 13-летнего мальчика.
И милым!
С 2004 года Джейсон Момоа состоит в отношениях с актрисой Лизой Боне; у них двое детей. Поженились артисты в 2017-м, и тогда же Момоа рассказал на шоу Джеймса Кордена, что был влюблен в Боне с восьми лет — с тех пор, как впервые увидел ее по телевизору (жена старше него на 12 лет). «Когда я увидел ее, я решил: „Буду преследовать тебя до конца жизни, пока ты не станешь моей“. Ну ей я, конечно, так никогда не говорил», — признался Момоа.
Момоа вообще примерный семьянин. Он постоянно выкладывает в инстаграме фотографии со своими детьми, мамой, женой, тетей и даже бывшим мужем Лизы Боне музыкантом Ленни Кравицом и совместной дочерью Кравица и Боне актрисой Зои Кравиц. «Ты одна из лучших людей, что я встречал в жизни. Страшно горжусь тобой. Люблю, папа-медведь», — подписывает актер фотографию с падчерицей на обложке Elle.
Но все равно, когда он идет с телохранителями, непонятно, кто кого охраняет
Рост Джейсона Момоа — 193 сантиметра, вес — 105 килограммов. Тем не менее, иногда к мускулистому актеру приставляют телохранителей. В интернете, разумеется, не забывают об этом пошутить.
А еще он знает, как поддержать беседу с фанатами
Джейсон Момоа умеет ответить на вопросы даже самых взыскательных поклонников. Так, если зрительница на Comic Con спрашивает что-то на дотракийском, актер отвечает ей на том же языке.
А если фанаты «Аквамена» оставляют злобные комментарии, артист не стесняется грубо пошутить в ответ. «Адам Сэндлер должен был сыграть Аквамена», — пишет неизвестный зритель в интернете. «Он должен был, — отвечает Момоа. — Но он слишком старый, и роль получил я. Так что идите ****** [к черту]».