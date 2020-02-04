Перейти к материалам
новости

Больница в городе Ухань приняла первых пациентов. Ее построили за 10 дней

58 секунд
В китайском городе Ухань, где произошла вспышка заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, открылась новая больница. Здание больницы, рассчитанной на 1000 пациентов, построили всего за 10 дней, используя модульные конструкции. В Ухани по этой же технологии строят вторую больницу, она должна принять первых пациентов в ближайшие дни. По данным на 4 февраля, коронавирус выявлен у 20 630 человек, 427 человек умерли.
Подписывайтесь на наш Youtube