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Больница в городе Ухань приняла первых пациентов. Ее построили за 10 дней
58 секунд
13:25, 4 февраля 2020
В китайском городе Ухань, где произошла вспышка заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, открылась новая больница. Здание больницы, рассчитанной на 1000 пациентов,
построили всего за 10 дней
, используя модульные конструкции. В Ухани по этой же технологии
строят вторую больницу
, она должна принять первых пациентов в ближайшие дни.
По данным на 4 февраля
, коронавирус выявлен у 20 630 человек, 427 человек умерли.
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