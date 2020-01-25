В городе Ухань построят вторую больницу для пациентов с коронавирусом. Строительство планируют завершить за 15 дней

В китайском городе Ухань будет построена вторая больница для зараженных новым коронавирусом. Временную больницу, рассчитанную на 1,3 тысячи койко-мест, планируют сдать через 15 дней, сообщается в твиттере газеты «Жэньминь жибао».

24 января власти Китая объявили о строительстве в городе Ухань первой временной больницы на 1000 койко-мест. Планируется, что она примет первых пациентов уже 3 февраля.

Временные больницы в городе Ухань возводятся из модульных конструкций. Подобные стационары строились в Китае во время вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

В Ухани, где были зафиксированы первые случаи заражения новым коронавирусом, введен режим карантина. С городом, население которого около 11 миллионов человек, прервано авиа- и железнодорожное сообщение.

По данным на 25 января, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, погиб 41 человек. Общее число инфицированных по всему миру превысило 1300 человек. Почти все случаи заражения новым вирусом зафиксированы на территории Китая, однако заболевшие выявлены и в других странах, в том числе в Японии, США, Южной Корее, Таиланде, Австралии и Франции.

Власти Гонконга, где выявлены пять случаев заболевания, из-за коронавируса объявили режим чрезвычайной ситуации, продлив школьные каникулы и приостановив паромное сообщение с материковым Китаем.

Роспотребнадзор проверил больше 50 человек, прибывших в Россию, на коронавирус, диагноз ни у кого не подтвердился, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу службы Анну Попову.