Коронавирус 2019-nCoV обнаружили у 20 тысяч человек. Погибли более 400 человек

Пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на утро 4 февраля заболели 20630 человек, сообщает китайский телеканал CGTN.

За день вирусной инфекцией заболели более трех тысяч человек, большинство — в китайской провинции Хубэй. Всего заболели 20471 человек, в других странах — еще 159. Среди заболевших — младенец в возрасте одного месяца из южной провинции Гуйчжоу.

От вирусной инфекции погибли 427 человек, в том числе двое человек за пределами материкового Китая: один умер в Гонконге, второй — на Филиппинах.

В Китае выздоровели 632 человека, в Австралии — двое, в Японии и Вьетнаме — по одному человеку, сообщает The Guardian.

От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, пока нет вакцины. При этом, как заявили в министерстве здравоохранения Таиланда, местные врачи смогли вылечить женщину, у которой обнаружили 2019-nCoV. Для этого они смешали ряд лекарств против гриппа и противовирусные препараты, используемые при лечении ВИЧ.