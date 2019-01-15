«The Sound of Silence» на площади в Гданьске: жители города простились с погибшим мэром

В Польше почтили память мэра Гданьска Павла Адамовича, погибшего в результате покушения. В Варшаве тысячи человек пришли к стихийному мемориалу в честь Адамовича. В Гданьске одним из самых запоминающихся моментов церемонии прощания стала песня «The Sound of Silence», которую в память о погибшем мэре исполнила американская рок-группа Disturbed. «Мурашки по телу», — описал свои ощущения один из зрителей.

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