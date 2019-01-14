На мэра Гданьска напали с ножом. Преступник назвал это местью польским либералам

Michal Fludra / Zuma / ТАСС

Обновлено. Павел Адамович умер от полученных травм.

Вечером 13 января на мэра Гданьска Павела Адамовича было совершено покушение. Нападение произошло во время концерта благотворительной организации . Адамович стоял в углу сцены, когда к нему подбежал человек и несколько раз ударил его ножом. Мэру долго оказывали медицинскую помощь прямо на сцене, после чего увезли в клинический центр медицинского университета Гданьска.

Преступник назвал нападение на мэра местью партии . Как пишет Radio Gdańsk, ударив Адамовича ножом, нападавший еще около 40 секунд ходил по сцене с поднятыми руками. Затем он представился в микрофон. «Я сидел в тюрьме, хотя был невиновен. „Гражданская платформа“ пытала меня. Вот почему Адамович умер», — цитирует слова нападавшего Gazeta Wyborcza. Его задержали сотрудники частной охранной компании, отвечавшей за безопасность на концерте.

Преступника ранее судили за ограбления банков. По информации издания Onet, нападавшего зовут Стефан В. Ему 27 лет, он живет в Гданьске. В мае-июне 2013 года он совершил серию вооруженных ограблений банков, забрав в общей сложности 15 тысяч польских злотых (около четырех тысяч долларов). Его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Как пишет Radio Gdańsk, он освободился в конце декабря. Представитель городской полиции Карина Каминьска сообщила, что на благотворительный концерт преступник прошел по пресс-карте. Как он ее получил, пока неизвестно. Представитель МВД Мариуш Чарка заявил, что действия Стефана В. имели «иррациональные мотивы». Ему грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Адамовичу сделали операцию. Его состояние остается очень тяжелым. Мэр получил ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости. Операция длилась пять часов, за это время пациенту перелили почти . В знак солидарности с Адамовичем, который является активным донором, в Гданьске объявили сбор крови. Вице-мэр города Александра Дулькевич призвала поучаствовать в нем вне зависимости от того, понадобится ли донорская кровь мэру или другим пациентам.

Нападение на Адамовича осудили многие польские политики. «Обычно мы расходились во взглядах на политику, но сегодня я безоговорочно с ним и его семьей… Молюсь за его выздоровление», — написал в твиттере президент Польши, бывший член консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда. Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский назвал нападение на Адамовича «необъяснимым актом варварства». Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что преступник заслуживает самого строгого наказания.

53-летний Павел Адамович является Гданьска с 1998 года. Во время учебы в Гданьском университете в конце 1980-х он был членом студенческого движения, выступавшего против коммунистических властей Польши. В 1990 году стал членом городского совета и занимал этот пост до избрания мэром. В начале 2000-х Адамович вошел в число основателей партии «Гражданская платформа», но в 2015 году покинул ее на фоне обвинений в указании ложных данных в декларации о доходах. Адамович женат, воспитывает двоих дочерей. Он знает русский язык и в 2017-2018 годах вел блог на сайте «Эха Москвы».

Ольга Корелина