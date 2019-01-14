Умер мэр Гданьска. На него напали с ножом на благотворительном концерте

Умер Павел Адамович, на которого накануне напали с ножом во время благотворительного концерта.

На Адамовича напал ранее судимый за ограбления банков 27-летний преступник. Свои действия он назвал местью партии «Гражданская платформа», одним из основателей которой был политик — нападавший утверждал, что его пытали и посадили в тюрьму, хотя он был невиновен.

Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В 2017-2018 годах он вел блог на русском языке на сайте «Эха Москвы».

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