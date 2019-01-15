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Поляки прощаются с мэром Гданьска, погибшим в результате покушения. Фотография

Meduza
Импровизированный мемориал в Варшаве, организованный вечером 14 января в память о мэре Гданьска Павле Адамовиче, <a href="https://meduza.io/news/2019/01/14/umer-mer-gdanska-na-nego-napali-s-nozhom-na-blagotvoritelnom-kontserte" target="_blank">погибшем</a> в результате покушения. На Адамовича <a href="https://meduza.io/feature/2019/01/14/na-mera-gdanska-napali-s-nozhom-prestupnik-nazval-eto-mestyu-polskim-liberalam" target="_blank">напал</a> с ножом житель Гданьска Стефан В. во время благотворительного концерта 13 января. Мужчина выкрикнул в микрофон, что совершил нападение из мести либеральной партии «Гражданская платформа» (Адамович был одним из ее основателей), по вине которой его якобы несправедливо посадили в тюрьму. Стефана В. задержали сразу после нападения. Ему <a href="https://polskieradio24.pl/321/1222/Artykul/2245830,Prokuratura-sprawca-zamachu-na-prezydenta-Gdanska-uslyszal-zarzut-zabojstwa" target="_blank">предъявлено</a> обвинение в убийстве, он не признает свою вину.
Импровизированный мемориал в Варшаве, организованный вечером 14 января в память о мэре Гданьска Павле Адамовиче, погибшем в результате покушения. На Адамовича напал с ножом житель Гданьска Стефан В. во время благотворительного концерта 13 января. Мужчина выкрикнул в микрофон, что совершил нападение из мести либеральной партии «Гражданская платформа» (Адамович был одним из ее основателей), по вине которой его якобы несправедливо посадили в тюрьму. Стефана В. задержали сразу после нападения. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он не признает свою вину.
Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket / Getty Images