Поляки прощаются с мэром Гданьска, погибшим в результате покушения. Фотография

Импровизированный мемориал в Варшаве, организованный вечером 14 января в память о мэре Гданьска Павле Адамовиче, погибшем
в результате покушения. На Адамовича напал
с ножом житель Гданьска Стефан В. во время благотворительного концерта 13 января. Мужчина выкрикнул в микрофон, что совершил нападение из мести либеральной партии «Гражданская платформа» (Адамович был одним из ее основателей), по вине которой его якобы несправедливо посадили в тюрьму. Стефана В. задержали сразу после нападения. Ему предъявлено
обвинение в убийстве, он не признает свою вину.