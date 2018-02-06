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Российские хоккеисты приехали на Олимпиаду В аэропорту их встретили гимном и флагами России

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10:52, 6 февраля 2018
Российские хоккеисты приехали на Зимнюю Олимпиаду в Южную Корею. В аэропорту их встречали около 200 болельщиков с российскими флагами, которые исполнили гимн и «Катюшу». Из-за допингового скандала спортсменам из России разрешили выступать на Играх только под нейтральным флагом. Использовать гимн и флаг РФ во время Олимпиады им запрещено. Единственное место, где «олимпийским атлетам из России» разрешено повесить российский флаг — их собственные спальни, объявил МОК. Болельщикам флаги на трибуны проносить разрешили, но предупредили, что это может быть расценено как «организованная политическая демонстрация».
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