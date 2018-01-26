«Олимпийским атлетам из России» разрешили вывешивать российский флаг на Играх в Пхенчхане. Но только в своей спальне

Международный олимпийский комитет (МОК) разработал правила поведения, которых «олимпийские атлеты из России» должны придерживаться во время Игр в Пхенчхане.

В частности, эти правила запрещают российским спортсменам публично петь гимн России, демонстрировать ее герб или флаг (в том числе в СМИ и социальных сетях). МОК уточняет, что единственное место, где «олимпийским атлетам из России» разрешено повесить российский флаг — их собственные спальни.

Кроме того, правила разрешают спортсменам из России надевать в Пхенчхане только форму, одобренную для них МОК. Также российским атлетам запрещено посещать «альтернативные» церемонии награждения, организованные для них Олимпийским комитетом России или другими организациями.