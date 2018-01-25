МОК: болельщикам нельзя запретить использовать российский флаг на Олимпиаде

ТАСС
09:30, 25 января 2018
Надежный источник

Болельщикам нельзя запретить использование российского флага на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении МОК, поступившем в распоряжение ТАСС.

Однако эти действия могут расцениваться как организованная политическая демонстрация, отмечается в документе.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — говорится в тексте заявления.

ТАСС
24 января многие российские СМИ опубликовали материалы о том, что российский триколор будет под запретом на Играх в Южной Корее даже для болельщиков, поскольку сборная России не является участником Олимпиады.
В правилах МОК есть запрет на использование «флагов стран, которые не участвуют в Играх». Однако, по мнению Олимпийского комитета России, этот пункт касается тех стран, которые вообще не являются членами международного олимпийского движения. За разъяснениями на эту тему российские чиновники обратились в международный комитет.
В декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. Российские спортсмены, не замеченные в приеме допинга, поедут на Олимпиаду в индивидуальном порядке и будут выступать там под нейтральным флагом.

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