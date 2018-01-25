МОК: болельщикам нельзя запретить использовать российский флаг на Олимпиаде
Болельщикам нельзя запретить использование российского флага на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении МОК, поступившем в распоряжение ТАСС.
Однако эти действия могут расцениваться как организованная политическая демонстрация, отмечается в документе.
«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — говорится в тексте заявления.