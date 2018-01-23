Орки и технари в «Лаборатории Касперского». Репортаж
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новости
Кого из российских спортсменов не пускают на Олимпиаду. Список
Meduza
12:42, 23 января 2018
В предварительный список российских атлетов, допущенных до Олимпиады в Пхенчхане, не попали лидеры в нескольких видах спорта. Окончательный список допущенных до участия в Играх станет известен 28 января. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что из 500 россиян, подавших заявки на участие в Олимпиаде, до Игр не допущены 111 спортсменов.
Фото в анонсе: Артем Коротаев / ТАСС / Scanpix / LETA