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Кого из российских спортсменов не пускают на Олимпиаду. Список

Meduza
12:42, 23 января 2018

В предварительный список российских атлетов, допущенных до Олимпиады в Пхенчхане, не попали лидеры в нескольких видах спорта. Окончательный список допущенных до участия в Играх станет известен 28 января. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что из 500 россиян, подавших заявки на участие в Олимпиаде, до Игр не допущены 111 спортсменов.


Фото в анонсе: Артем Коротаев / ТАСС / Scanpix / LETA

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