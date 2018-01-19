МОК сократил число российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет сократил список российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане, с 500 до 389 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Кто из предварительного списка атлетов поедет на Игры, пока неизвестно. Это решит специальная комиссия при МОК на основе предложения от Олимпийского комитета России. Окончательный список допущенных на Олимпиаду российских спортсменов будет опубликован не ранее 27 января.

Ни один российский атлет, дисквалифицированный МОК по решению , не сможет участвовать в Олимпиаде, сообщает пресс-служба МОК.