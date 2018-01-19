МОК сократил число российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет
19:35, 19 января 2018
Надежный источник

Международный олимпийский комитет сократил список российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане, с 500 до 389 человек. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Кто из предварительного списка атлетов поедет на Игры, пока неизвестно. Это решит специальная комиссия при МОК на основе предложения от Олимпийского комитета России. Окончательный список допущенных на Олимпиаду российских спортсменов будет опубликован не ранее 27 января.

Ни один российский атлет, дисквалифицированный МОК по решению комиссии Дениса Освальда, не сможет участвовать в Олимпиаде, сообщает пресс-служба МОК.

Более 80 процентов атлетов в [предварительном] списке не участвовали в Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Это новое поколение российских спортсменов (англ.яз.).

Международный олимпийский комитет
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. В Играх разрешено участвовать только тем российским спортсменам, которые не были замечены в употреблении допинга. Они будут выступать под нейтральным флагом; на церемониях награждения вместо российского гимна будет звучать олимпийский. На форме атлетов не будет ни флага, ни герба России, а также самого слова «Россия». Российским спортивным чиновникам отказано в аккредитации на Олимпиаду.
Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме