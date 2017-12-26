«Собак не надо приравнивать к сексуальным меньшинствам. Немножко разница есть» Дискуссия в Совете Федерации. Видео

Совет Федерации 26 декабря отклонил законопроект, запрещающий жестокое обращение с дикими животными при тренировке охотничьих собак. Соавтором этого документа был спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Во время обсуждения законопроекта в Совете Федерации сенатор Сергей Калашников сравнил запрет на жестокое обращение с животными с «охраной прав сексуальных меньшинств». Сенатор Степан Жиряков, в свою очередь, указал, что между геями и животными «немножко разница есть». Володин, комментируя решение Совета Федерации отклонить законопроект, подчеркнул, что «ситуация, при которой поощряется живодерство, для нас неприемлема», добавив, что «у нас в этом вопросе есть поддержка президента».