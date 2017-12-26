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Сенатор сравнил запрет на жестокое обращение с животными с защитой прав геев. Что?!

Meduza
11:26, 26 декабря 2017

26 декабря Совет Федерации отклонил и вернул в Госдуму закон, который запрещал жестокое обращение с дикими животными при тренировке охотничьих собак. Несколько сенаторов заметили, что это не позволит как следует подготовить собак к реальным условиям охоты. Первый замглавы комитета по экономической политике Сергей Калашников сравнил этот закон с «охраной прав сексуальных меньшинств». Докладчик, сенатор Степан Жиряков в ответ напомнил, что нельзя сравнивать диких животных и представителей сексуальных меньшинств.


Фото в анонсе: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

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