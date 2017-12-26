Совет Федерации отклонил закон о запрете жестокого обращения с животными при тренировке охотничьих собак
Совет Федерации отклонил закон, который запрещает жестокие методы тренировки охотничьих собак. За то, чтобы принять его, проголосовали только 43 сенатора, 78 выступили против, еще 22 воздержались. Закон был отправлен обратно в Госдуму для создания согласительной комиссии. Трансляция заседания СФ идет на ютьюбе.
Ранее сенаторы заявляли, что готовы поддержать этот закон, потому что фактически он не запретит жестокое обращение с дикими животными во время тренировок. Речь шла о том, что закон «Об охоте» не распространяется на животных, содержащихся в неволе.
Принятый Госдумой закон запрещал во время подготовки охотничьих собак причинять вред диким животным. В ходе контактной притравки собак, как правило, натравливают на привязанного или запертого зверя.
Закон был поддержан Госдумой в кратчайшие сроки — менее, чем за месяц. Соавтором документа выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Против него выступали представители охотничьего сообщества, которые заявляли, что без притравки нельзя хорошо подготовить собаку для охоты.