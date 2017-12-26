Совет Федерации отклонил закон о запрете жестокого обращения с животными при тренировке охотничьих собак

Совет Федерации отклонил закон, который запрещает жестокие методы тренировки охотничьих собак. За то, чтобы принять его, проголосовали только 43 сенатора, 78 выступили против, еще 22 воздержались. Закон был отправлен обратно в Госдуму для создания согласительной комиссии. Трансляция заседания СФ идет на ютьюбе.

Ранее сенаторы заявляли, что готовы поддержать этот закон, потому что фактически он не запретит жестокое обращение с дикими животными во время тренировок. Речь шла о том, что закон «Об охоте» не распространяется на животных, содержащихся в неволе.