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Совет Федерации поддержит запрет на жестокое обращение с дикими животными. Потому что он не будет работать

Коммерсант
07:01, 26 декабря 2017
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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал поправки о запрете жестокого обращения с дикими животными, потому что они не будут работать. Об этом рассказал глава комитета Андрей Клишас.

Речь идет о принятом Госдумой законе, который запрещает тренировать охотничьих собак так, чтобы они нападали на привязанную дичь. Клишас отметил, что эти поправки вносятся в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Но в этом законе есть оговорка, что он не распространяется на диких животных, которых содержат в неволе. То есть, по словам Клишаса, новые поправки запретят натравливать охотничьих собак только на домашних животных — кроликов, кур или поросят. «В целом тема защиты животных и ответственного и гуманного к ним отношения очень важна, и нужно поблагодарить Госдуму за внимание к этой теме», — добавил сенатор.

Замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Владимир Лебедев заметил, что запрет на притравку погубит «все тысячелетнее охотничье собаководство».

Закон о запрете контактной притравки охотничьих собак был рассмотрен Госдумой в рекордные сроки — его внесли только 6 декабря 2017 года. Он разрешает тренировать собак на дичь только в том случае, если между ними есть преграда, которая не позволит причинить увечья дикому животному.
Запрет притравки был одним из пунктов законопроекта о запрете жестокого обращения с животными, который Госдума не может принять с 2010 года.
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