Совет Федерации поддержит запрет на жестокое обращение с дикими животными. Потому что он не будет работать

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал поправки о запрете жестокого обращения с дикими животными, потому что они не будут работать. Об этом рассказал глава комитета Андрей Клишас.

Речь идет о принятом Госдумой законе, который запрещает тренировать охотничьих собак так, чтобы они нападали на привязанную дичь. Клишас отметил, что эти поправки вносятся в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Но в этом законе есть оговорка, что он не распространяется на диких животных, которых содержат в неволе. То есть, по словам Клишаса, новые поправки запретят натравливать охотничьих собак только на домашних животных — кроликов, кур или поросят. «В целом тема защиты животных и ответственного и гуманного к ним отношения очень важна, и нужно поблагодарить Госдуму за внимание к этой теме», — добавил сенатор.

Замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Владимир Лебедев заметил, что запрет на притравку погубит «все тысячелетнее охотничье собаководство».