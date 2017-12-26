Совет Федерации отклонил закон Володина. Володин в ответ сослался на поддержку Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отклоненный Советом Федерации законопроект, запрещающий жестокое обращение с животными во время тренировки охотничьих собак, будет обсуждаться на согласительной комиссии.

«Мы услышали аргументы коллег из Совета Федерации — у них свой взгляд на регулирование вопросов, связанных с работой притравочных станций», — сказал Володин.

«Ситуация, при которой поощряется живодерство, для нас неприемлема», — подчеркнул спикер Госдумы, добавив, что «у нас в этом вопросе есть поддержка президента».