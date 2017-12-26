Совет Федерации отклонил закон Володина. Володин в ответ сослался на поддержку Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отклоненный Советом Федерации законопроект, запрещающий жестокое обращение с животными во время тренировки охотничьих собак, будет обсуждаться на согласительной комиссии.
«Мы услышали аргументы коллег из Совета Федерации — у них свой взгляд на регулирование вопросов, связанных с работой притравочных станций», — сказал Володин.
«Ситуация, при которой поощряется живодерство, для нас неприемлема», — подчеркнул спикер Госдумы, добавив, что «у нас в этом вопросе есть поддержка президента».
Совет Федерации 26 декабря отклонил законопроект, запрещающий жестокое обращение с животными во время обучения охотничьих собак. Одним из авторов этого законопроекта, ранее одобренного Госдумой, был спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Законопроект, регулирующий работу притравочных станций, стал вторым отклоненным Советом Федерации с осени 2016, когда к работе приступила Госдума нового созыва во главе с Володиным.
Первый законопроект, одобренный Госдумой нового созыва, Совет Федерации отклонил в конце ноября. Он запрещал размещение рекламы на квитанциях за услуги ЖКХ и был внесен депутатом ЛДПР.