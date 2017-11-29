«Ну неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» Совет Федерации отклонил первый за год законопроект

Интерфакс
12:56, 29 ноября 2017
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Верхняя палата российского парламента отклонила законопроект, запрещающий размещать рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ, который ранее одобрила Госдума.

В Совете Федерации законопроект поддержали лишь четыре сенатора, против проголосовали 138, трое воздержались.

Отклонить законопроект предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Ну неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» — сказала она, добавив, что исходя из логики авторов закона, «тогда надо принять закон о запрете вообще рекламы в стране». 

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике ранее дал положительное заключение на этот законопроект.

Законопроект о запрете рекламы на квитанциях — первый, отклоненный Советом Федерации с осени 2016 года, когда Госдума седьмого созыва приступила к работе.

В 2016 году Совет Федерации отклонил три законопроекта, принятые Госдумой предыдущего, шестого созыва.

Ранее один из законопроектов, которые Госдума седьмого созыва и Совет Федерации одобрили в декабре 2016 года, отказался подписать президент РФ Владимир Путин. Отклоненный законопроект предполагал создание государственных информационных систем «Контингент обучающихся». Тогда Путин воспользовался правом отклонять законопроекты впервые за пять лет.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете размещения рекламы на квитанциях за услуги ЖКХ 23 ноября. За законопроект проголосовали все 393 депутата, участвовавшие в заседании.
Законопроект был внесен в Госдуму в 2014 году депутатом от ЛДПР Дмитрием Литвинцевым, который не переизбрался в парламент в 2016 году.
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