«Ну неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» Совет Федерации отклонил первый за год законопроект
Верхняя палата российского парламента отклонила законопроект, запрещающий размещать рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ, который ранее одобрила Госдума.
В Совете Федерации законопроект поддержали лишь четыре сенатора, против проголосовали 138, трое воздержались.
Отклонить законопроект предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Ну неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» — сказала она, добавив, что исходя из логики авторов закона, «тогда надо принять закон о запрете вообще рекламы в стране».
Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике ранее дал положительное заключение на этот законопроект.
Законопроект о запрете рекламы на квитанциях — первый, отклоненный Советом Федерации с осени 2016 года, когда Госдума седьмого созыва приступила к работе.
В 2016 году Совет Федерации отклонил три законопроекта, принятые Госдумой предыдущего, шестого созыва.
Ранее один из законопроектов, которые Госдума седьмого созыва и Совет Федерации одобрили в декабре 2016 года, отказался подписать президент РФ Владимир Путин. Отклоненный законопроект предполагал создание государственных информационных систем «Контингент обучающихся». Тогда Путин воспользовался правом отклонять законопроекты впервые за пять лет.