Госдума запретила печатать рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который запрещает размещать рекламу на квитанциях за квартплату. За документ проголосовали все 393 депутата, которые участвовали в заседании 23 ноября. Трансляция ведется на сайте Думы.
Поправки приняты к закону «О рекламе», они запрещают размещать объявления «на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов». Закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.
Принятый законопроект был внесен в Госдуму в 2014 году депутатом от ЛДПР Дмитрием Литвинцевым, который не переизбрался в парламент в 2016 году.
«Часто в целях экономии печатного места именно для размещения рекламы, вся вышеуказанная информация [о коммунальных платежах], которая является обязательной, печатается самым мелким шрифтом, и оказывается нечитаемой для некоторых категорий граждан, например, пенсионеров, людей с нарушением зрения», — написал депутат в пояснительной записке.