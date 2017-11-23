Госдума запретила печатать рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который запрещает размещать рекламу на квитанциях за квартплату. За документ проголосовали все 393 депутата, которые участвовали в заседании 23 ноября. Трансляция ведется на сайте Думы.

Поправки приняты к закону «О рекламе», они запрещают размещать объявления «на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов». Закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.