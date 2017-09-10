За что мы любим Бейонсе Борется за права, помогает попавшим в беду и ведет крутой инстаграм

Из Rʼn'B-подростка, какой певица была во времена группы Destinyʼs Child, Бейонсе превратилась в молодую независимую артистку, которая борется за права черных женщин и чутко реагирует на политическую обстановку в США. Взгляды Бейонсе хорошо прослеживаются и в ее творчестве — от хита 2011 года «Run the World (Girls)» до последнего альбома «Lemonade», в котором сплелись личные и политические переживания певицы.