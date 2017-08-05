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Восемь причин следить за женским футболом. Например, женщины не симулируют
6 августа в Нидерландах завершится 12-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди женщин, в котором принимала участие и российская сборная. К женскому футболу традиционно более скептическое отношение, чем к мужскому — он считается менее зрелищным и увлекательным (не говоря уже о том, что спортсменок в мире по-прежнему чаще оценивают по внешности, а не достижениям). Основатели женской школы футбола GirlPower Владимир Долгий-Рапопорт и Алла Филина объясняют, почему стоит взглянуть на женский футбол иначе.
За российскую женскую сборную по футболу не стыдно
В рейтинге FIFA мужская сборная России находится на 62 месте из 211— сразу после сборных Мали, Марокко и Саудовской Аравии. Женская — на 25 из 177. Выше Португалии, Коста Рики и Чехии. Мы выигрывали у сборной Сербии (7:2 по сумме двух матчей), Хорватии (8:0), Португалии (2:0) и Коста-Рики (4:1). На чемпионате Европы, который проходит сейчас в Голландии, сборная России попала в самую сильную группу — с действующими шестикратными чемпионками Европы Германией, сильной сборной Швеции и Италией. Выиграть получилось только у итальянок, но и остальные два матча наша сборная сыграла очень достойно и боролась до конца.
Нет, мужской и женский футбол не стоит сравнивать — физические данные игроков слишком разные. Но что бы вы сказали, если бы мужская сборная России сыграла со сборной Германии, пропустив только два мяча с пенальти (двух) и имея шансы отыграться до самого конца? А еще российский футбольный клуб был в финале Лиги чемпионов — в 2005 году. Это был женский клуб «Звезда-2005», который тогда тренировал Александр Григорян. Сейчас он тренирует мужской «Анжи».
Да, женщины умеют играть в футбол
Чемпионат Европы, конец матча Россия-Италия. Всю игру россиянки ведут 2:0, но итальянки в конце второго тайма устраивают навал на ворота сборной России и на 88 минуте делают счет 2:1. Основное время заканчивается и судья добавляет 5 минут. На второй добавленной минуте итальянская нападающая бьет головой с навеса. Бьет практически в упор и наверняка. Вратарь сборной, 19-летняя Таня Щербак, сделает сейв, который обеспечит победу сборной России. То, как Таня играет на ленточке (на линии ворот) — это правда настоящая бомба.
2015 год, клуб «Хьюстон Дэш» играет с «Канзас-Сити» в рамках женского чемпионата США. На 85 минуте полузащитница Хьюстона Карли Ллойд принимает мяч и с 30 метров пушечным ударом отправляет его в девятку, обеспечивая своему клубу победу со счетом 3:2. Так любил делать Лемпард. В том же году Карли выиграет чемпионат мира вместе со сборной США и получит 6 индивидуальных наград от FIFA. Карли станет вторым футболистом в истории, которому удалось сделать хет-трик в финале ЧМ; первым был англичанин Джефф Херст в 1966 году. Один из этих голов будет номинирован на премию Пушкаш (гол года по версии FIFA) — когда она забила ударом с центра поля. Так же забивал Бэкхем.
А вот каким финтом умеет пользоваться Марина Федорова, футболистка сборной России (так любил делать Роналдо).
Здесь нет заоблачных гонораров
В 2015 году воспитанник академии «Спартак» Артем Дзюба не договорился с клубом о зарплате и ушел в «Зенит». В 2016 году талантливый полузащитник Димитри Пайет отказался тренироваться и играть, когда клуб, в котором он по-настоящему раскрылся, не захотел продавать его в более успешный клуб. В 2017 году Неймар… Впрочем, это вы точно знаете.
Всего этого нет и не может быть в женском футболе. Зарплата игроков женских футбольных клубов в десятки раз меньше, чем в мужских: в самой успешной женской лиге мира, в США зарплаты игроков варьируются от шести до 37 тысяч долларов в месяц. Для сравнения, нападающий «Динамо» Павел Погребняк получает больше двух миллионов долларов в год. Последний раз Павел забивал в октябре 2015-го.
До того, как прославиться и начать играть в сборной России, нападающая Надежда Карпова зарабатывала тридцать тысяч рублей в месяц. Большинство профессиональных игроков вынуждены работать где-то еще, чтобы иметь возможность играть в футбол. Поэтому, когда вы видите игру женского клуба или сборной вы можете быть точно уверены — они думают не о деньгах, а только об игре.
Несмотря на это, в женском футболе есть свои суперзвезды
Главная российская звезда — все та же Надежда Карпова — молодая, яркая нападающая, много забивающая и пробившаяся в состав сборной. В ее инстаграме чередуются видео с игр и тренировок, журнальные фотосессии, снимки в новинках adidas (она — лицо марки в России) и фото татуировок спортсменки.
Если же говорить о мировом футболе, то главные звезды прямо сейчас — американки. Во-первых, это чемпионка и вратарь сборной США Хоуп Соло. С одной стороны Хоуп образцово-показательная спортсменка: она — одна из главных инициаторов кампании за равную оплату мужчин и женщин в футболе, поддерживает благотворительные фонды и много снимается в рекламе. Но в то же время она бывает и несдержанной. Например, в 2014 году ее обвиняли в нападении на сводную сестру, а в 2016 году на Олимпиаде в Рио после проигрыша сборной Швеции Хоуп сказала, что шведки играли, как куча трусов. За это ее даже отстранили от игр на полгода, но следить за ней скучнее не стало.
Еще одна популярная американская футболистка — нападающая Алекс Морган. Талантливая, веселая, умная и красивая. Морган пишет книги для детей (ее муж — тоже футболист) и снимается для обложек журналов. Но вы полюбите Алекс за ее голы. И за мотивирующий инстаграм, конечно, тоже. Ну и, главное, это Карли Ллойд: полузащитница, которая поставила несколько мировых рекордов и продолжает менять представление о женском футболе своими голами с центра поля (да и вообще с любых точек). Сейчас все гадают, какой следующий рекорд установит Карли — или какой забьет мяч.
Женский футбол более человечный и толерантный
В мире профессионально в футбол играет порядка восьми-десяти миллионов мужчин, из которых ни один открыто не объявил о своей гомосексуальности. Хотя очевидно, что геи среди футболистов есть — хотя бы потому, что футболисты делают каминг-ауты после окончания карьеры. Этому есть только одно объяснение — футбол очень консервативная игра, и спортсмены боятся давления общества и одноклубников. В женском футболе все гораздо смелее. К примеру, в 2015 году после победы на чемпионате мира по футболу среди женщин двукратная олимпийская чемпионка и форвард американской сборной Эбби Вамбах при всех поцеловала свою жену (и тоже футболистку) Сару Хаффман.
Футболистки еще и более открыты к болельщикам. Если к профессиональным футболистам зачастую невозможно подойти, то футболистки любят шутить и радоваться победе вместе с фанатами. Хороший пример — когда шведка Юсефин Эквист после выигранного матча подошла к болельщику дать автограф, а он предложил ей поменяться футболками. Юсефин не растерялась.
Женщины меньше симулируют
Исследователи из университета Wake Forest, отсмотрев 47 игр, пришли к выводу, что женщины симулируют травмы на поле почти в два раза реже, чем мужчины. Травмы разделили на две категории — в первую, «настоящую», попали те, после которых игрока меняли в течение пяти минут или визуально можно было определить наличие травмы (например, кровоподтеки). Остальные травмы считались «сомнительными». Выяснилось, что, если у женщин в среднем приходилось 5,74 «сомнительные» травмы на игру, то у мужчин этот показатель достигал 11,26. При этом бьют в женском футболе не меньше, чем в мужском — процент настоящих травм (которые сопровождались кровотечениями или заменой) у женщин в два раза выше, чем у мужчин — 13,7 против 7,2. Что часто не мешает им продолжать игру.
Например, во время матча между Англией и Францией в рамках текущего чемпионата Европы по футболу среди женщин вратарь британской сборной Карен Бардсли получила травму — но продолжала играть. Ее заменили через 14 минут, и только тогда выяснилось, что Бардсли играла со сломанной ногой.
То ли еще будет
В прошлом году FIFA приняли программу развития женского футбола на 10 лет, а в этом UEFA запустили программу, по которой женский футбол должен стать самым популярным видом спорта среди женщин через пять лет. Это значит, что женщины принесут в футбол новый стиль, эмоции и новые деньги.
В свое время женская аудитория повлияла на то, что «качалки» превратились в комфортабельные фитнесс-центры. То же самое сейчас происходит и с футболом. Женщины не только смотрят соревнования мужских футбольных команд и болеют за них, но и все больше играют сами. И индустрия под это подстраивается. Например, в ассортименте крупнейших спортивных марок в российских магазинах до сих пор нет женской футбольной формы — и спортсменкам из любительских клубов приходится играть в мужской. Но спрос влияет на предложение и ситуация постепенно меняется.