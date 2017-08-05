Восемь причин следить за женским футболом. Например, женщины не симулируют

Всего этого нет и не может быть в женском футболе. Зарплата игроков женских футбольных клубов в десятки раз меньше, чем в мужских: в самой успешной женской лиге мира, в США зарплаты игроков варьируются от шести до 37 тысяч долларов в месяц. Для сравнения, нападающий «Динамо» Павел Погребняк получает больше двух миллионов долларов в год. Последний раз Павел забивал в октябре 2015-го.