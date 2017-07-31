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«Повторяться — скучно». В российском футболе появился уникальный тренер, который троллит журналистов
Александр Григорян возглавляет махачкалинский «Анжи» с конца прошлого сезона, но еще до прихода в клуб премьер-лиги успел заработать репутацию тренера, который говорит то, что думает. Интервью Григоряна регулярно расходятся на цитаты и вызывают критику коллег и спортивных журналистов. Например, после недавнего поражения от «Локомотива» он назвал одного из своих игроков трусом, а затем отказался перед ним извиняться. В общем, без Александра Григоряна смотреть российский футбол было бы гораздо скучнее. И вот почему.
Григорян не говорит штампами
В отличие от большинства футболистов и тренеров, Александр Григорян не отвечает в интервью заученными фразами. Более того, зачастую он старается сбить журналиста с толку, переводя разговор на другую тему. Вот, например, как Григорян (еще будучи тренером хабаровской «СКА-Энергии») беседовал с журналистами радио «Спорт ФМ» о подготовке к сезону. Сначала поговорил о происхождении армянских имен (один из ведущих — Нобель Арустямян), а на вопрос о том, метит ли его команда в десятку, констатировал, что на тренировочной базе «СКА» живет по-соседству со сборной по регби, игроки которой «уже все окрестности пометили».
Григорян умеет (смешно) ответить даже на глупый вопрос
Во время блиц-интервью перед игрой с «Краснодаром» журналист «Матч ТВ» пытал тренера «Анжи» стандартными вопросами (еще и не очень хорошо сформулированными). «Мы в нижней части [таблицы], и мы хотим вылезти из этого дерьма», — расписал Григорян мотивацию команды, добавив, что она прибыла на игру в «вандефульном» состоянии.
Критикуя игроков, Григорян не щадит и себя
То самое интервью после поражения от «Локомотива», в котором Александр упрекнул в трусости вышедшего на замену нападающего Константина Базелюка, на самом деле сводилось к разговору о тренерских ошибках. И Григорян трижды признал, что ошибся с заменами (хотя не очень ясно, зачем журналист Тимур Журавель задавал ему один и тот же вопрос три раза). Запомнилось болельщикам и его «А мне кажется, мы сегодня обосрались», после прошлогоднего разгромного поражения от ЦСКА. Несмотря на проигрыш, «Анжи» удалось удержаться в высшем дивизионе.
Григорян и с болельщиками общается предельно искренне
Еще работая со «СКА-Энергия» Григорян очень жестко высказался о поведении болельщиков, которые освистывали команду: «Какие вы нахрен болельщики?! Вас семь червей пришло сегодня. И сегодня был футбол, от которого вы могли получить удовольствие. Чего же вы столько жужжите, столько визга, а болельщиков, блин, с гулькин хрен?! Просто поразительно. Мы будем стараться улучшать качество игры, уже не обращая внимания, сколько людей на трибуне. Мы будем представлять себе эти трибуны полными».
Григорян, на самом деле, трепетно относится к футболистам
Чего стоит история про бывшего спартаковца Александра Данишевского, которого Григорян взял в «Химки», когда от него отказались все прочие клубы и мясо (см. эмбед). О том, что Григорян внимательно следит за моральным состоянием игроков, придумывая для них необычные активности и развлечения, говорят многие его бывшие подопечные. В том числе и девушки — Григорян 10 лет проработал в женском футболе, в том числе вывел пермскую «Звезду-2005» в финал Кубка УЕФА.
Григорян может и не троллить
Если журналист не задает глупых вопросов, а сам Александр находится в хорошем настроении, он готов ко вполне содержательному общению (почти) без троллинга. Например, осенью 2016 года, обыграв со «СКА» в кубковом матче московский «Спартак», Григорян дал большое интервью «Чемпионат. com», в котором рассказал и о тонкостях подготовки к этой игре, и о тактических находках, и о своем футбольном прошлом, и об отношениях с конкретными футболистами. В другом интервью (которое впрочем закончилось просьбой журналисту Sports.ru больше не звонить ему) Александр Григорян объяснил свою любовь ко всяческим публичным экспромтам так: «Жизнь очень короткая штука, повторяться в ней — достаточно скучное занятие».