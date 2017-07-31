В отличие от большинства футболистов и тренеров, Александр Григорян не отвечает в интервью заученными фразами. Более того, зачастую он старается сбить журналиста с толку, переводя разговор на другую тему. Вот, например, как Григорян (еще будучи тренером хабаровской «СКА-Энергии») беседовал с журналистами радио «Спорт ФМ» о подготовке к сезону. Сначала поговорил о происхождении армянских имен (один из ведущих — Нобель Арустямян), а на вопрос о том, метит ли его команда в десятку, констатировал, что на тренировочной базе «СКА» живет по-соседству со сборной по регби, игроки которой «уже все окрестности пометили».