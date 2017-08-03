Неймар выкупил себя у «Барселоны». Он заплатил рекордные 222 миллиона евро

Представители бразильского футболиста Неймара выкупили у «Барселоны» его контракт. Сумма сделки составила рекордные 222 миллиона евро — именно столько отступных было прописано в контракте бразильца. Это означает, что Неймар больше не игрок «Барселоны».

Формально у него сейчас нет никакого другого контракта. Ожидается, что в ближайшие дни он станет игроком французского ПСЖ, чей владелец — госфонд Катара Qatar Investment Authority — по всей видимости, и профинансировал сделку.

Странный способ с выкупом контракта был придуман для того, чтобы французский клуб смог избежать санкций от УЕФА за нарушение «финансового фейр-плей». «Барселона» отметила, что сразу же проинформировала УЕФА о сделке.

Ранее Ла Лига (она организует чемпионат Испании по футболу) объявила, что не примет денег за трансфер Неймара.