Неймар уходит из «Барселоны»?! Пока нет, несмотря на невероятное предложение ПСЖ Что происходит с самым лучшим бразильским игроком

Главная футбольная новость лета — это не то что Германия выиграла Кубок конфедераций, и уж тем более не то что Уэйн Руни ушел из «Манчестер Юнайтед», а у Криштиану Роналду родилась двойня. Главная новость — возможный переход Неймара, лучшего игрока в мире в поколении младше Роналду и Месси, из «Барселоны» во французский столичный клуб ПСЖ. Благодаря этой мыльной опере (Неймар то соглашался на ПСЖ, то, под влиянием одноклубников, решал остаться в «Барселоне») мы узнали, какие условия предлагают лучшим игрокам в мире.

Внимание: весь текст основан на источниках испанских спортивных газет. Никакого официального подтверждения о деталях контракта Неймара нет — да и быть не может.

Что Неймару предлагают в ПСЖ:

— Стать главной звездой Франции (в Испании все равно больше внимания обращают на Роналду и Месси)

— Легко собрать феноменальную статистику (во французском чемпионате мало топ-клубов, поэтому Неймару забивать буквально в каждом матче будет относительно просто)

— Стать самым высокооплачиваемым игроком не только во Франции, но и в мире (30 миллионов евро в год «чистыми», то есть после уплаты налогов)

— Стать героем самого дорогого трансфера в истории (более 220 миллионов евро!)

— Невероятные подъемные (около 40 миллионов евро)

— Личный самолет (чтобы почаще летать в Бразилию)

— Часть дохода от гостиничного бизнеса владельцев ПСЖ (!!!)

Что Неймару предлагают в «Барселоне»:

— Играть в одной команде с Месси

— Сильный чемпионат, за которым в Южной Америке следят намного пристальнее, чем за французским

— Репутацию человека, который «не продался»

— Покупать в будущем побольше бразильских игроков (да-да, так и пообещали!)

— Поддержку всей команды, в том числе самого Месси и главного тренера Эрнесто Вальверде (все они попросили Неймара остаться)

Итого

Трансфер, о котором могло быть объявлено уже в этом месяце, пока не состоялся: по данным источников, Неймар выбрал «Барселону». Впрочем, это не означает, что в ближайшее время его мнение не может перемениться.

А пока посмотрите, что Неймар умеет делать: